Concert Concert du Nouvel An Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

dimanche 10 janvier 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Concert du Nouvel An

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 11:00:00

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Le Concert du Nouvel An est de retour, fidèle à ce rendez-vous incontournable qui marque avec éclat le passage à la nouvelle année.

Si le programme reste encore une surprise, c’est pour mieux vous inviter à vous laisser porter éclats orchestraux, moments de grâce, envolées festives… tout est réuni pour célébrer ensemble le début d’une nouvelle année dans une atmosphère chaleureuse et réjouissante.

Laissez-vous emporter par cette tradition réinventée, et venez vivre un moment de musique, de fête et d’émotion à partager.

Durée 1h15

Tout public

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Concert Concert du Nouvel An

L’événement Concert Concert du Nouvel An Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie