Concert Concert du Nouvel An Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre
dimanche 10 janvier 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Concert du Nouvel An
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 11:00:00
fin : 2027-01-10
Date(s) :
2027-01-10
Le Concert du Nouvel An est de retour, fidèle à ce rendez-vous incontournable qui marque avec éclat le passage à la nouvelle année.
Si le programme reste encore une surprise, c’est pour mieux vous inviter à vous laisser porter éclats orchestraux, moments de grâce, envolées festives… tout est réuni pour célébrer ensemble le début d’une nouvelle année dans une atmosphère chaleureuse et réjouissante.
Laissez-vous emporter par cette tradition réinventée, et venez vivre un moment de musique, de fête et d’émotion à partager.
Durée 1h15
Tout public
Réservation obligatoire .
Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74
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English : Concert Concert du Nouvel An
L’événement Concert Concert du Nouvel An Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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