Concert concert pour mon tout petit

Salle des fêtes Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Mikrokosmos est heureux de vous proposer un concert de 30 minutes destiné aux plus jeunes.

Cette aventure musicale spécialement conçue pour les enfants de 0 à 5 ans leur permettra de découvrir un univers sonore

riche et ouvert sur le monde qui les entoure. Laissez-vous tenter par un tour du monde des berceuses. Un voyage à 4 voix qui traverse les continents et vous émerveillera par la diversité de leurs langues et de leurs couleurs.

Spectacle proposé en partenariat avec le RPE Sauldre et Sologne, organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne .

Salle des fêtes Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mikrokosmos is delighted to offer a 30-minute concert for the very young.

L’événement Concert concert pour mon tout petit Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-14 par OT SAULDRE ET SOLOGNE