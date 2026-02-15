Diner et concert jazz estivale Argent-sur-Sauldre

Diner et concert jazz estivale

Maison Les Valots Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 58 – 58 – EUR

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

2026-05-07

Cette année, la Maison les Valots vous propose leur tout premier concert estivale !

Au programme pour ce premier rendez-vous

Live de Casey & The Swing Bros (2 sets de 45 min) et diner assis dans la salle des fêtes (50 places)

Sur réservation. 58 .

Maison Les Valots Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 7 59 55 59 52 contact@maison-les-valots.com

English :

This year, Maison les Valots presents its very first summer concert!

