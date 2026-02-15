Diner et concert jazz estivale Argent-sur-Sauldre
Diner et concert jazz estivale Argent-sur-Sauldre jeudi 7 mai 2026.
Diner et concert jazz estivale
Maison Les Valots Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 58 – 58 – EUR
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07 22:00:00
2026-05-07
Cette année, la Maison les Valots vous propose leur tout premier concert estivale !
Au programme pour ce premier rendez-vous
Live de Casey & The Swing Bros (2 sets de 45 min) et diner assis dans la salle des fêtes (50 places)
Sur réservation. 58 .
Maison Les Valots Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 7 59 55 59 52 contact@maison-les-valots.com
English :
This year, Maison les Valots presents its very first summer concert!
