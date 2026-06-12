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AGENDA · Gueberschwihr

Concert Concerti da camara d’Antonio Vivaldi Gueberschwihr

dimanche 27 septembre 2026 · Gueberschwihr

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
68420 Gueberschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Gueberschwihr

Concert Concerti da camara d’Antonio Vivaldi

Place de la Mairie Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

5ème Festival de musique baroque du vignoble. Concert avec l’Ensemble Le Masque. Découverte de l’église avec Bernadette Schmidt-Burn à 16h30. Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert.
5ème Festival de musique baroque du vignoble. Concert avec l’Ensemble Le Masque. Découverte de l’église avec Bernadette Schmidt-Burn à 16h30. Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert. 0  .

Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est   acontrepoint@gmail.com

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English :

5th Baroque Music Festival in the Vineyards. Concert featuring the Ensemble Le Masque. Tour of the church with Bernadette Schmidt-Burn at 4:30 p.m. Sponsored by local winemakers; wine tasting after the concert.

L’événement Concert Concerti da camara d’Antonio Vivaldi Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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