Concert-conférence Au fil du Rhin Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Concert-conférence Au fil du Rhin

Théâtre de la Rotonde 3 rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-23 18:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Concert-conférence Musique et climat

Orchestre la belle image

Simon Clausse, direction

Samuel Bonvoisin, conférencier

Fleuve emblématique, le Rhin a constitué une riche source d’inspiration pour de nombreux musiciens, en particulier pour les compositeurs romantiques allemands. Il est aussi un terrain d’étude particulièrement important pour les enjeux climatiques actuels. Grâce au dialogue entre un conférencier scientifique et un médiateur musical, nous embarquons pour une déambulation fluviale, dans laquelle chaque œuvre symphonique est mise en perspective avec des sites géographiques ou des phénomènes liés au cycle de l’eau.Tout public

15 .

Théâtre de la Rotonde 3 rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Concert-Lecture Music and Climate

Orchestre la belle image

Simon Clausse, conductor

Samuel Bonvoisin, lecturer

An iconic river, the Rhine has been a rich source of inspiration for many musicians, particularly for German Romantic composers. It is also a particularly important subject of study in light of current climate challenges. Through a dialogue between a scientific speaker and a musical mediator, we embark on a journey along the river, in which each symphonic work is placed in context with geographical sites or phenomenarelated to the water cycle.

L’événement Concert-conférence Au fil du Rhin Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION