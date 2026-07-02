Concert-conférence Au fil du Rhin Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges
samedi 23 janvier 2027 · Théâtre de la Rotonde · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Thaon-les-Vosges
Concert-conférence Au fil du Rhin
Théâtre de la Rotonde 3 rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-23 18:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Concert-conférence Musique et climat
Orchestre la belle image
Simon Clausse, direction
Samuel Bonvoisin, conférencier
Fleuve emblématique, le Rhin a constitué une riche source d’inspiration pour de nombreux musiciens, en particulier pour les compositeurs romantiques allemands. Il est aussi un terrain d’étude particulièrement important pour les enjeux climatiques actuels. Grâce au dialogue entre un conférencier scientifique et un médiateur musical, nous embarquons pour une déambulation fluviale, dans laquelle chaque œuvre symphonique est mise en perspective avec des sites géographiques ou des phénomènes liés au cycle de l’eau.Tout public
15 .
Théâtre de la Rotonde 3 rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Concert-Lecture Music and Climate
Orchestre la belle image
Simon Clausse, conductor
Samuel Bonvoisin, lecturer
An iconic river, the Rhine has been a rich source of inspiration for many musicians, particularly for German Romantic composers. It is also a particularly important subject of study in light of current climate challenges. Through a dialogue between a scientific speaker and a musical mediator, we embark on a journey along the river, in which each symphonic work is placed in context with geographical sites or phenomenarelated to the water cycle.
L’événement Concert-conférence Au fil du Rhin Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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