Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac jeudi 30 juillet 2026.

Dolmayrac

Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins

Église Saint-Orens Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le choeur Notre-Dame des Eaux investit l’église Saint-Orens de Dolmayrac avec un programme de chants grégoriens.

Participation libre. .

Église Saint-Orens Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins

L’événement Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne