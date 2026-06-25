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Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac

Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac

Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Église Saint-Orens
Ville
47110 Dolmayrac
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Dolmayrac

Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins

Église Saint-Orens Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Le choeur Notre-Dame des Eaux investit l’église Saint-Orens de Dolmayrac avec un programme de chants grégoriens.
Participation libre.   .

Église Saint-Orens Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins

L’événement Concert-conférence Le chant des prieurés et des pèlerins Dolmayrac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne