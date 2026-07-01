Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux Église Saint-Orens de Dolmayrac Dolmayrac

Informations pratiques

Dolmayrac

Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux

Église Saint-Orens de Dolmayrac Rue de la bastide Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez assister à la représentation du chœur de Notre-Dame des Eaux, à l’église Saint-Orens de Dolmayrac, pour une performance de chants grégoriens et polyphonies médiévales. .

Église Saint-Orens de Dolmayrac Rue de la bastide Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 24 52 35

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English : Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux

L’événement Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux Dolmayrac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Vallée du Lot et Garonne