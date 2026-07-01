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AGENDA · Dolmayrac

Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux Église Saint-Orens de Dolmayrac Dolmayrac

jeudi 30 juillet 2026 · Église Saint-Orens de Dolmayrac · Dolmayrac

Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux Église Saint-Orens de Dolmayrac Dolmayrac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Saint-Orens de Dolmayrac
Adresse
Rue de la bastide
Ville
47110 Dolmayrac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Dolmayrac

Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux

Église Saint-Orens de Dolmayrac Rue de la bastide Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez assister à la représentation du chœur de Notre-Dame des Eaux, à l’église Saint-Orens de Dolmayrac, pour une performance de chants grégoriens et polyphonies médiévales.   .

Église Saint-Orens de Dolmayrac Rue de la bastide Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 24 52 35 

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English : Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux

L’événement Concert du chœur Notre-Dame-des-Eaux Dolmayrac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Vallée du Lot et Garonne

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