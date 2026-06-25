Echec et mat ! Place de la Tour Dolmayrac
mercredi 12 août 2026 · Place de la Tour · Dolmayrac
Informations pratiques
Dolmayrac
Echec et mat !
Place de la Tour La tour de Dolmayrac Dolmayrac Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Comment s’amusait on au temps des châteaux forts ? On vous dévoile, à travers cette visite-atelier, les origines des plus célèbres jeux de stratégie. À votre tour ensuite de fabriquer votre propre jeu de plateau !
Réservation obligatoire (nombre de places limité). .
Place de la Tour La tour de Dolmayrac Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Echec et mat !
L’événement Echec et mat ! Dolmayrac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne