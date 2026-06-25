Echec et mat ! Place de la Tour Dolmayrac

Informations pratiques

Dolmayrac

Echec et mat !

Place de la Tour La tour de Dolmayrac Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Comment s’amusait on au temps des châteaux forts ? On vous dévoile, à travers cette visite-atelier, les origines des plus célèbres jeux de stratégie. À votre tour ensuite de fabriquer votre propre jeu de plateau !

Réservation obligatoire (nombre de places limité). .

Place de la Tour La tour de Dolmayrac Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Echec et mat !

L’événement Echec et mat ! Dolmayrac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne