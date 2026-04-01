CONCERT-CONFÉRENCE PAR ANDREAS KYRIAKOU CAFÉ SANDARAN Marignac

Marignac

CONCERT-CONFÉRENCE PAR ANDREAS KYRIAKOU

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Blues, Bluegrass, Folk & Country.

Ce Concert Conférence nous emmène aux origines des musiques américaines du début du XXème siècle.

L’histoire que nous conte Andreas Kyriakou, traverse les champs de coton brûlants , le Bayou impénétrable, passe par le carrefour culturel d’Atlanta et les Appalaches où résonnent encore les pioches des mineurs de charbon. C’est la rencontre, dans le sud-est des Etats-Unis au siècle dernier, des musiques traditionnelles des esclaves venus d’Afrique, et de celles des immigrés d’Angleterre, d’Irlande, de France aboutissant à une incroyable richesse et diversité qui donnera naissance aux nombreux styles musicaux apparus au cours du XXème siècle.

Avec ses guitares, son banjo et sa voix, Andreas Kyriakou nous raconte cette histoire. Ses chansons blues, Bluegrass, Folk et Country et swing, ses anecdotes et son irrésistible accent américain nous garantissent un beau voyage vers le delta du Mississippi et les montagnes des Appalaches! .

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 6 26 25 32 55

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English :

Blues, Bluegrass, Folk & Country.

This Concert ? Conference takes us back to the origins of early 20th-century American music.

L’événement CONCERT-CONFÉRENCE PAR ANDREAS KYRIAKOU Marignac a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE