PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH CAFE SANDARAN Marignac
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH CAFE SANDARAN Marignac mercredi 20 mai 2026.
Marignac
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Le film retrace le parcours d’un infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine.
Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe. 3 .
CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me
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English :
The film traces the career of a tireless Arab communist and fighter for Palestine.
L’événement PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH Marignac a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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