PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH CAFE SANDARAN Marignac

Marignac

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH

CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20 22:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Le film retrace le parcours d’un infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine.

Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe. 3 .

CAFE SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me

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English :

The film traces the career of a tireless Arab communist and fighter for Palestine.

L’événement PROJECTION DU DOCUMENTAIRE FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH Marignac a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE