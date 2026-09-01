Concert Cordissimo Château de Caumale Escalans

Informations pratiques

Escalans

Concert Cordissimo

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Laissez-vous envoûter par la magie de la musique dans le cadre majestueux du Château de Caumale !

Accueillez l’ensemble de cordes de Dax Cordissimo, sous la direction artistique d’Olivier Parrot.

Laissez-vous envoûter par la magie de la musique dans le cadre majestueux du Château de Caumale !

Le samedi 26 septembre à 16h30, accueillez l’ensemble de cordes de Dax Cordissimo, sous la direction artistique d’Olivier Parrot. Ce concert d’exception s’inscrit dans le cadre des célébrations du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (Freedom 250). Une belle parenthèse culturelle alliant histoire et grande musique.

Un événement musical d’exception. Réservez dès maintenant ! .

Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 31 23

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English : Concert Cordissimo

Let yourself be swept away by the magic of music in the majestic setting of the Château de Caumale!

Join us in welcoming the Dax Cordissimo string ensemble, under the artistic direction of Olivier Parrot.

L’événement Concert Cordissimo Escalans a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Landes d’Armagnac