Concert Cordissimo Château de Caumale Escalans
samedi 26 septembre 2026 · Château de Caumale · Escalans
Informations pratiques
Escalans
Concert Cordissimo
Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Laissez-vous envoûter par la magie de la musique dans le cadre majestueux du Château de Caumale !
Accueillez l’ensemble de cordes de Dax Cordissimo, sous la direction artistique d’Olivier Parrot.
Laissez-vous envoûter par la magie de la musique dans le cadre majestueux du Château de Caumale !
Le samedi 26 septembre à 16h30, accueillez l’ensemble de cordes de Dax Cordissimo, sous la direction artistique d’Olivier Parrot. Ce concert d’exception s’inscrit dans le cadre des célébrations du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis (Freedom 250). Une belle parenthèse culturelle alliant histoire et grande musique.
Un événement musical d’exception. Réservez dès maintenant ! .
Château de Caumale 1755 route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 78 31 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Cordissimo
Let yourself be swept away by the magic of music in the majestic setting of the Château de Caumale!
Join us in welcoming the Dax Cordissimo string ensemble, under the artistic direction of Olivier Parrot.
L’événement Concert Cordissimo Escalans a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Escalans (Landes)
- Découverte exceptionnelle du Château de Caumale, Château de Caumale, Escalans 19 septembre 2026
- JEP Château de Caumale Château de Caumale Escalans 19 septembre 2026
- Concert Monteverdi ou la naissance du Baroque Château de Caumale Escalans 19 septembre 2026
- Ferrade et gascounejade à Buros Ganadéria de Buros Escalans 28 novembre 2026