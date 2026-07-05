JEP Château de Caumale Château de Caumale Escalans

Informations pratiques

Escalans

JEP Château de Caumale

Château de Caumale 1755 Route de Castelnau Escalans Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Caumale, qui présente plusieurs phases de construction, du XIIème, XVème et XIXème siècles, entouré de son parc, est aujourd’hui animé par ses propriétaires, Pierre et Geneviève Fabre, qui perpétuent avec passion la mémoire du lieu.

Départs des visites costumées à 14h & 16h.

Le château de Caumale, qui présente plusieurs phases de construction, du XIIème, XVème et XIXème siècles, entouré de son parc, est aujourd’hui animé par ses propriétaires, Pierre et Geneviève Fabre, qui perpétuent avec passion la mémoire du lieu. À travers une visite commentée costumée, ils invitent les visiteurs à remonter le temps et à découvrir les différentes pièces du château, meublées et décorées dans l’esprit d’origine. La visite se veut vivante et accessible, ponctuée d’anecdotes et d’évocations du quotidien d’autrefois, pour mieux comprendre l’histoire de cette demeure et de ceux qui l’ont habitée.

Départs des visites costumées à 14h & 16h. .

Château de Caumale 1755 Route de Castelnau Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 14 11 59

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English : JEP Château de Caumale

Caumale Castle, which reflects several phases of construction from the 12th, 15th, and 19th centuries, and surrounded by its grounds, is now brought to life by its owners, Pierre and Geneviève Fabre, who passionately preserve the history of the site.

Costumed tours depart at 2:00 p.m. and 4:00 p.m.

L’événement JEP Château de Caumale Escalans a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac