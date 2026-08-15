Concert Core Corsu Le bourg Coly-Saint-Amand
vendredi 21 août 2026 · Le bourg · Coly-Saint-Amand
Informations pratiques
Coly-Saint-Amand
Concert Core Corsu
Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
17h. Un moment de grâce où les voix corses, a cappella, s’entrelacent pour faire vibrer l’âme de la Corse à travers la Paghjella. 15€
Ne manquez pas le groupe vocal Core Corsu, connu pour ces fameux chants des villages et de montagne corse !
Leurs voix s’élèvent a cappella pour le plaisir de tous. Ils chantent l’âme de la Corse, et notamment la Paghjella , chant emblématique avec ces voix qui s’enchevêtrent, fusionnent, et dont s’échappent ces sons si particuliers. Un moment de grâce !
Core Corsu garde comme un trésor ces chants si particuliers de l’île de beauté. D’un public curieux, aux inconditionnels, ils gagnent les cœurs et font danser les mots et les sons de la Corse. .
Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Core Corsu
5:00 p.m. A moment of grace in which Corsican voices, singing a cappella, intertwine to stir the soul of Corsica through the Paghjella. 15?
L’événement Concert Core Corsu Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Coly-Saint-Amand (Dordogne)
- Bal Trad Séchoir à tabac Coly-Saint-Amand 15 août 2026
- Marché des producteurs de pays à Coly-St-Amand Coly-Saint-Amand 18 août 2026
- Savoir-faire au rendez-vous atelier le fil à la patte Coly-Saint-Amand 19 août 2026
- Concours de pétanque en doublette à Coly Coly-Saint-Amand 20 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays Coly-Saint-Amand 25 août 2026