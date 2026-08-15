Concert Core Corsu Le bourg Coly-Saint-Amand

Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Concert Core Corsu

Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

17h. Un moment de grâce où les voix corses, a cappella, s’entrelacent pour faire vibrer l’âme de la Corse à travers la Paghjella. 15€

Ne manquez pas le groupe vocal Core Corsu, connu pour ces fameux chants des villages et de montagne corse !

Leurs voix s’élèvent a cappella pour le plaisir de tous. Ils chantent l’âme de la Corse, et notamment la Paghjella , chant emblématique avec ces voix qui s’enchevêtrent, fusionnent, et dont s’échappent ces sons si particuliers. Un moment de grâce !

Core Corsu garde comme un trésor ces chants si particuliers de l’île de beauté. D’un public curieux, aux inconditionnels, ils gagnent les cœurs et font danser les mots et les sons de la Corse. .

Le bourg Abbaye de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Concert Core Corsu

5:00 p.m. A moment of grace in which Corsican voices, singing a cappella, intertwine to stir the soul of Corsica through the Paghjella. 15?

L’événement Concert Core Corsu Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère