Concours de pétanque en doublette à Coly Coly-Saint-Amand
jeudi 20 août 2026 · Coly-Saint-Amand
Informations pratiques
Coly-Saint-Amand
Concours de pétanque en doublette à Coly
Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Nombreux à gagner
– en principal un sanglier entier
– en complémentaire un cuisseau de biche
– en consolante un chevreuil
Mais aussi de nombreux autres lots.
Buvette, grillades, frites .
Le bourg Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85 mairie.coly@orange.fr
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English : Concours de pétanque en doublette à Coly
L’événement Concours de pétanque en doublette à Coly Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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