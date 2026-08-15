Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Concours de pétanque en doublette à Coly

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Nombreux à gagner

– en principal un sanglier entier

– en complémentaire un cuisseau de biche

– en consolante un chevreuil

Mais aussi de nombreux autres lots.

Buvette, grillades, frites .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85 mairie.coly@orange.fr

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English : Concours de pétanque en doublette à Coly

L’événement Concours de pétanque en doublette à Coly Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère