Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Concert Country et Rock avec RUSTY LEGS

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert de Country Dance avec le groupe Rusty Legs pour célébrer les 20 ans de l’association Country Dance St Maurice 43. Ambiance 100% Country et Rock, 100% Live. Concert ouvert à tous. Réservation conseillée !

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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 17 58 93 jjcsf@wanadoo.fr

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English :

Country Dance concert featuring the band Rusty Legs to celebrate the 20th anniversary of the Country Dance St. Maurice 43 association. A 100% country and rock atmosphere, 100% live. Concert open to everyone. Reservations recommended!

L’événement Concert Country et Rock avec RUSTY LEGS Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire