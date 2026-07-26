CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout
samedi 8 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
CONCERT COUNTRY
Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert Country avec Greg Stovall !
Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis
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Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com
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English : CONCERT COUNTRY
Country Concert with Greg Stovall!
Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert. A friendly atmosphere, great music, and on-site dining—everything you need for a wonderful evening with friends.
L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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