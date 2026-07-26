Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert Country avec Greg Stovall !

Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis

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Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01 ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English : CONCERT COUNTRY

Country Concert with Greg Stovall!

Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert. A friendly atmosphere, great music, and on-site dining—everything you need for a wonderful evening with friends.

L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34