UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout

samedi 8 août 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Vergne Redonde
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

CONCERT COUNTRY

Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert Country avec Greg Stovall !
Venez profiter d’une soirée country au Ranch du Haut-Languedoc avec Greg Stovall en concert. Une ambiance conviviale, de la bonne musique et de la restauration sur place pour passer une excellente soirée entre amis
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Vergne Redonde La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 95 43 01  ranchduhautlanguedoc@gmail.com

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English : CONCERT COUNTRY

Country Concert with Greg Stovall!
Come enjoy a night of country music at the Ranch du Haut-Languedoc with Greg Stovall in concert. A friendly atmosphere, great music, and on-site dining—everything you need for a wonderful evening with friends.

L’événement CONCERT COUNTRY La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34

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