CONCERT CRAT’N’ SCRATCH Bédarieux
CONCERT CRAT’N’ SCRATCH Bédarieux samedi 4 juillet 2026.
Bédarieux
CONCERT CRAT’N’ SCRATCH
Place Pablo Neruda Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026
Le groupe vocal Scat’n’Scratch animé par Odile Fargère nous donne à écouter et à voir un show unique qui bouscule les frontières des genres.
Concert gratuit et en plein air.
(Repli à la salle Bex en cas d’intempéries).
Réservation au 07 82 48 67 54
Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026
Le groupe vocal Scat’n’Scratch animé par Odile Fargère nous donne à écouter et à voir un show unique qui bouscule les
frontières des genres. Les six interprètes issus d’horizons musicaux très divers nous proposent un répertoire éclectique qui
mêle jazz, soul, pop, reggae et musiques actuelles. Ils n’ont pas d’instruments mais des voix qui dynamisent leurs interprétations pleines d’humour, d’enthousiasme et qui captivent toujours le public.
Venez les écouter,venez rire et danser avec eux, venez vivre un plaisir musical intense et magique!
LE GROUPE LOïS GWEn OdILE LéA MAnOn ET MICKAëL
Concert gratuit et en plein air.
(Repli à la salle Bex en cas d’intempéries).
Réservation au 07 82 48 67 54 .
Place Pablo Neruda Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54
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English :
The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association runs from June 19 to July 5, 2026
The vocal group Scat?n?Scratch, led by Odile Fargère, presents a unique show that shatters genre boundaries.
Free outdoor concert.
(Back-up at Salle Bex in case of bad weather).
Book on 07 82 48 67 54
L’événement CONCERT CRAT’N’ SCRATCH Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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