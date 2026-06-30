DANSE TES YEUX Bédarieux
DANSE TES YEUX Bédarieux mercredi 1 juillet 2026.
Bédarieux
DANSE TES YEUX
15 Avenue Jean Jaurès Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-01
L’atelier de création culturelle et artistique Memoart/chevalet d’orb présente son exposition:
Danse tes yeux
du 1/07 au 12/08 15 avenue Jean Jaures à Bédarieux à l’école de danse Dany Paulet
Permanence le mercredi ou sur rdv.
Contact: A.Mach au 06 62 25 72 96
L’atelier de création culturelle et artistique Memoart/chevalet d’orb présente son exposition:
Danse tes yeux
du 1/07 au 12/08 15 avenue Jean Jaures à Bédarieux à l’école de danse Dany Paulet
Permanence le mercredi ou sur rdv.
Contact: A.Mach au 06 62 25 72 96 .
15 Avenue Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 25 72 96
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English : DANSE TES YEUX
The Memoart/Chevalet d’Orb cultural and artistic workshop presents its exhibition:
Danse tes yeux
July 1–August 12, 15 Avenue Jean Jaurès, Bédarieux, at the Dany Paulet Dance School
Open Wednesdays or by appointment.
Contact: A. Mach at 06 62 25 72 96
L’événement DANSE TES YEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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