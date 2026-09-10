Concert Cuarteto Casals Haydn, Fábregas, Schubert L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Cuarteto Casals Haydn, Fábregas, Schubert

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 22:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Avec Haydn, c’est toujours la joie de vivre qui prédomine.

Les quatuors du compositeur autrichien signent à la fois l’acte de naissance et les bases d’un genre qui inspirera ses successeurs comme Mozart ou Beethoven.

Écrit en 1772, le Quatuor op. 20 nº 5 est un feu d’artifice d’inventivité, de grâce et d’expressivité. Non contents d’être parmi les grands artisans de la résurrection actuelle de Haydn, les membres du Quatuor Casals sont de fervents interprètes du répertoire romantique. En 1824, Franz Schubert, déjà malade, s’empare d’une mélodie de jeunesse prémonitoire.

Dès les célèbres premières mesures, La Jeune Fille et la Mort nous embarque dans un monde de tourments et de visions. Une course à l’abîme d’une incroyable force vitale.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

With Haydn, it is always a zest for life that prevails.

The Austrian composer’s string quartets mark both the birth and the foundations of a genre that would inspire his successors, such as Mozart and Beethoven.

Composed in 1772, Quartet Op. 20 No. 5 is a dazzling display of inventiveness, grace, and expressiveness. Not content with being among the leading architects of Haydn’s current resurgence, the members of the Casals Quartet are also passionate interpreters of the Romantic repertoire. In 1824, Franz Schubert, already ill, took up a prophetic melody from his youth.

From the very first famous measures, *Death and the Maiden* draws us into a world of torment and visions. A descent into the abyss with incredible vital force.

L’événement Concert Cuarteto Casals Haydn, Fábregas, Schubert Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ