Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain
Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain samedi 3 octobre 2026.
Saint-Gobain
Concert Cyril Mokaiesh .
6 Rue Simon Saint-Gobain Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rendez-vous le 3 octobre 2026 à 20h30 à Saint Gobain.
Au programme
Concert de Cyril Mokaiesh.
Informations au 03 23 52 80 01.
Rendez-vous le 3 octobre 2026 à 20h30 à Saint Gobain.
Au programme
Concert de Cyril Mokaiesh.
Informations au 03 23 52 80 01. .
6 Rue Simon Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you on October 3, 2026, at 8:30 p.m. at Saint Gobain.
On the program:
Concert by Cyril Mokaiesh.
For more information, call 03 23 52 80 01.
L’événement Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard
À voir aussi à Saint-Gobain (Aisne)
- Fête de la vie Saint-Gobain 26 juin 2026
- La kiwanienne de Saint Gobain Saint-Gobain 13 septembre 2026
- Sortie nature cueillons des champis! Saint-Gobain 26 septembre 2026
- Les échappées nature Saint-Gobain 7 octobre 2026