Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain

Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain

Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain samedi 3 octobre 2026.

Adresse : 6 Rue Simon

Ville : 02410 Saint-Gobain

Département : Aisne

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Gobain

Concert Cyril Mokaiesh .

6 Rue Simon Saint-Gobain Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Rendez-vous le 3 octobre 2026 à 20h30 à Saint Gobain.

Au programme

Concert de Cyril Mokaiesh.

Informations au 03 23 52 80 01.
Rendez-vous le 3 octobre 2026 à 20h30 à Saint Gobain.

Au programme

Concert de Cyril Mokaiesh.

Informations au 03 23 52 80 01.   .

6 Rue Simon Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on October 3, 2026, at 8:30 p.m. at Saint Gobain.

On the program:

Concert by Cyril Mokaiesh.

For more information, call 03 23 52 80 01.

L’événement Concert Cyril Mokaiesh . Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur de Picard

À voir aussi à Saint-Gobain (Aisne)