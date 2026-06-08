Saint-Gobain

La kiwanienne de Saint Gobain

Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain Aisne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 9h00 à Saint Gobain à la Halle des sports.

Au programme

Rallye en forêt .

Nouveau Parcours Gravel 50km.

2 parcours VTT 15 et 30 km

3pédestres 6, 10 et 15 km

1 parcours PMR 4km

Buvette et petite restauration.

Tarifs

Adulte 7€

Informations au 06 80 65 00 47 et au 06 60 49 13 27 .

Rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 9h00 à Saint Gobain à la Halle des sports.

Au programme

Rallye en forêt .

Nouveau Parcours Gravel 50km.

2 parcours VTT 15 et 30 km

3pédestres 6, 10 et 15 km

1 parcours PMR 4km

Buvette et petite restauration.

Tarifs

Adulte 7€

Informations au 06 80 65 00 47 et au 06 60 49 13 27 . .

Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 49 13 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous on Sunday September 13 from 9:00 am at Saint Gobain’s sports hall.

On the program:

Forest rally.

New 50km Gravel course.

2 mountain bike courses: 15 and 30 km

3 trails: 6, 10 and 15 km

1 PMR course: 4km

Refreshment bar and snacks.

Prices

Adults 7?

For further information, call 06 80 65 00 47 or 06 60 49 13 27.

L’événement La kiwanienne de Saint Gobain Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard