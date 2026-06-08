La kiwanienne de Saint Gobain Saint-Gobain
La kiwanienne de Saint Gobain Saint-Gobain dimanche 13 septembre 2026.
Saint-Gobain
La kiwanienne de Saint Gobain
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain Aisne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 9h00 à Saint Gobain à la Halle des sports.
Au programme
Rallye en forêt .
Nouveau Parcours Gravel 50km.
2 parcours VTT 15 et 30 km
3pédestres 6, 10 et 15 km
1 parcours PMR 4km
Buvette et petite restauration.
Tarifs
Adulte 7€
Informations au 06 80 65 00 47 et au 06 60 49 13 27 .
Rendez-vous le dimanche 13 septembre à partir de 9h00 à Saint Gobain à la Halle des sports.
Au programme
Rallye en forêt .
Nouveau Parcours Gravel 50km.
2 parcours VTT 15 et 30 km
3pédestres 6, 10 et 15 km
1 parcours PMR 4km
Buvette et petite restauration.
Tarifs
Adulte 7€
Informations au 06 80 65 00 47 et au 06 60 49 13 27 . .
Avenue Charles de Gaulle Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 6 60 49 13 27
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English :
Rendezvous on Sunday September 13 from 9:00 am at Saint Gobain’s sports hall.
On the program:
Forest rally.
New 50km Gravel course.
2 mountain bike courses: 15 and 30 km
3 trails: 6, 10 and 15 km
1 PMR course: 4km
Refreshment bar and snacks.
Prices
Adults 7?
For further information, call 06 80 65 00 47 or 06 60 49 13 27.
L’événement La kiwanienne de Saint Gobain Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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