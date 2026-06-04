Saint-Gobain

Les échappées nature

Saint-Gobain Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Rendez-vous le Mercredi 7 octobre 2026 à14h00 à Forêts domaniales de Saint-Gobain Forest et de Coucy-Basse Forest.

Au programme

Découverte du milieu forestier à l’automne en compagnie d’experts forestiers. Balade au cœur des forêts aux couleurs automnales, observation de la faune et de la flore, découverte des champignons et des fruits forestiers, et explications sur la préparation de la forêt à l’hiver.

Gratuit.

Inscription obligatoire au 03 75 30 00 21 ou par mail developpement@coeurdepicard.com

Rendez-vous le Mercredi 7 octobre 2026 à14h00 à Forêts domaniales de Saint-Gobain Forest et de Coucy-Basse Forest.

Au programme

Découverte du milieu forestier à l’automne en compagnie d’experts forestiers. Balade au cœur des forêts aux couleurs automnales, observation de la faune et de la flore, découverte des champignons et des fruits forestiers, et explications sur la préparation de la forêt à l’hiver.

Gratuit.

Inscription obligatoire au 03 75 30 00 21 ou par mail developpement@coeurdepicard.com .

Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 75 30 00 21 developpement@coeurdepicard.com

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English :

Rendezvous on Wednesday, October 7, 2026 at 2:00 pm at Forêts domaniales de Saint-Gobain Forest et de Coucy-Basse Forest.

Program:

Discover the forest environment in autumn in the company of forestry experts. Stroll through the forests in autumn colors, observe the flora and fauna, discover mushrooms and forest fruits, and learn how the forest prepares for winter.

Free admission.

Registration required on 03 75 30 00 21 or by e-mail: developpement@coeurdepicard.com

L’événement Les échappées nature Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard