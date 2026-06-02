Sortie nature cueillons des champis! Saint-Gobain

Saint-Gobain

Sortie nature cueillons des champis!

Roches de l’Hermitage Saint-Gobain Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous le samedi 26 septembre à Saint-Gobain pour une sortie nature Cueillons des champis, de 9h00 à 12h00.

Au programme:

Partez à la découverte du monde fascinant des champignons lors d’une balade automnale au cœur de la nature. Couleurs, formes, odeurs et diversité des espèces seront au rendez-vous de cette sortie conviviale et enrichissante.

Organisée en partenariat avec la Société Mycologique de Château-Thierry, cette matinée vous permettra d’en apprendre davantage sur les champignons et leur rôle dans les écosystèmes forestiers. Une belle occasion d’observer la nature autrement et de développer vos connaissances mycologiques.

informations et réservations au 03 23 80 32 20 .

Rendez-vous le samedi 26 septembre à Saint-Gobain pour une sortie nature Cueillons des champis, de 9h00 à 12h00.

Au programme:

Partez à la découverte du monde fascinant des champignons lors d’une balade automnale au cœur de la nature. Couleurs, formes, odeurs et diversité des espèces seront au rendez-vous de cette sortie conviviale et enrichissante.

Organisée en partenariat avec la Société Mycologique de Château-Thierry, cette matinée vous permettra d’en apprendre davantage sur les champignons et leur rôle dans les écosystèmes forestiers. Une belle occasion d’observer la nature autrement et de développer vos connaissances mycologiques.

informations et réservations au 03 23 80 32 20 . .

Roches de l’Hermitage Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20

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English :

Join us on Saturday September 26 in Saint-Gobain for a Cueillons des champis nature outing, from 9:00 am to 12:00 pm.

On the program:

Discover the fascinating world of mushrooms during an autumn walk in the heart of nature. Colors, shapes, smells and diversity of species will all be part of this convivial and enriching outing.

Organized in partnership with the Société Mycologique de Château-Thierry, this morning outing will enable you to learn more about mushrooms and their role in forest ecosystems. A great opportunity to observe nature in a different way and develop your mycological knowledge.

information and reservations: 03 23 80 32 20 .

L’événement Sortie nature cueillons des champis! Saint-Gobain a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard