Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo .

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Concert d’accordons at FLSG: Jazz & Liberty (duo).

L’événement Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade