UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Tremblade

Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo .
  .

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert d’accordons at FLSG: Jazz & Liberty (duo).

L’événement Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade

À voir aussi à La Tremblade (Charente-Maritime)