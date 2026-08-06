Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo .
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
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English :
Concert d’accordons at FLSG: Jazz & Liberty (duo).
L’événement Concert d’accordéons FLSG Jazz & liberté en duo La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade
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