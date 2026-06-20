Saint-Senoux

Concert d’Altavoz et Manège du Berger

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Ce dimanche, le Baranoux de Saint-Senoux vous accueille pour un après-midi de convivialité et de jeux !

Un concert est programmé à partir de 16h30 des musiques psychédéliques dansantes par le groupe Altavoz. Découvrez des horizons musicaux inspirés des Balkans, de l’Afrique, du Moyen-Orient et du bastringue, dans laquelle l’accordéon se mêle à l’orgue Farfisa et la batterie aux klaxons et aux jouets.

Entre 15h et 18h30, le manège du Berger s’installe au Baranoux. Ce manège interactif composé de vélos et tournant par énergie humaine se déplace pour emmener les enfants dans un monde fait d’histoires, de bulles et de musique…

L’entrée est libre ( au chapeau ). .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement Concert d’Altavoz et Manège du Berger Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-20 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté