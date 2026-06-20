Saint-Senoux

Festival Ludozik

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ce 4 juillet, une nouvelle édition du festival Ludozik prend place !

Ce festival privé, créé par un groupe de copains qui avait l’habitude de se retrouver à Saint-Senoux pour partager leur passion pour la musique et les jeux de société, se retrouve au Baranoux de Saint-Senoux pour la troisième fois.

Au programme

14h00 ouverture du festival avec Bee Happy espace dédié à la découverte des jeux, aux ateliers ludiques et créatifs.

16h30 et 18h30 Ateliers et matchs d’improvisation théâtrale avec les Bizh.

Tout l’après-midi, des jeux de société ( stratégie, ambiance, familiaux…) sont mis en accès libre! Ces moments sont agrémentés de bœufs musicaux, de concerts de groupes rennais ou locaux de tous horizons musicaux ( pop, rock, funk et soul).

Une buvette et une restauration seront disponibles sur place, et c’est gratuit ! Alors n’hésitez pas et venez faire un tour! .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement Festival Ludozik Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-20 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté