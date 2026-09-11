AGENDA · Valence-en-Poitou
Concert Dam Valet L’ouvre-Boite Valence-en-Poitou
vendredi 11 septembre 2026 · L'ouvre-Boite · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Concert Dam Valet
L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Un concert piano-voix, une poésie moderne et une pop délicate qui ouchent droit au coeur. .
L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@louvreboites86.fr
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English : Concert Dam Valet
L’événement Concert Dam Valet Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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