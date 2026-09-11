Concert Dam Valet L’ouvre-Boite Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Concert Dam Valet

L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Un concert piano-voix, une poésie moderne et une pop délicate qui ouchent droit au coeur. .

L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@louvreboites86.fr

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English : Concert Dam Valet

L’événement Concert Dam Valet Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou