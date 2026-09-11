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Concert Dam Valet L’ouvre-Boite Valence-en-Poitou

vendredi 11 septembre 2026 · L'ouvre-Boite · Valence-en-Poitou

Concert Dam Valet L’ouvre-Boite Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
L'ouvre-Boite
Adresse
5 place de la Marne
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Valence-en-Poitou

Concert Dam Valet

L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Un concert piano-voix, une poésie moderne et une pop délicate qui ouchent droit au coeur.   .

L’ouvre-Boite 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@louvreboites86.fr

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English : Concert Dam Valet

L’événement Concert Dam Valet Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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