Exposition : Cuvée des arts, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Exposition : Cuvée des arts 19 et 20 septembre Abbaye de Valence Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition d’œuvres réalisées en 2025 et 2026 par des artistes plasticiens, présentée durant trois week-ends, dont celui des Journées européennes du patrimoine.

Une rencontre entre création contemporaine et patrimoine, dans le cadre remarquable de l’abbaye de Valence.

Abbaye de Valence Chemin de l’abbaye de Valence, 87600 Couhé Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine http://culturesalabbaye.fr https://www.facebook.com/culturesalabbaye/ L’abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l’abbaye de Clairvaux.

Dotée de bâtiments prestigieux, dont une superbe abbatiale, le monastère fut longtemps florissant, mais de multiples difficultés ont amorcé un déclin que la tourmente révolutionnaire a précipité.

Elle fut en grande partie détruite lors des guerres de Religion vers 1585 et perdit l’essentiel de ses revenus. Elle fut reconstruite au début du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle ne comptait plus que 4 religieux. À la Révolution, l’abbaye fut vendue comme bien national en 1791.

L’abbatiale en ruine a été rasée au XIXe siècle. Certaines des constructions ont été inscrites ou classées au titre des Monuments historiques en 1997 et 1999 : la porterie du XVe siècle, l’hôtellerie du XIIIe siècle, le réfectoire construit au XIIIe siècle et restauré depuis 2004, le pont sur la Dive et la maison abbatiale.

Exposition d’oeuvres créées dans l’année 2025 2026 par des artistes plasticiens pendant trois weekends dont les JEP dans le magnifique site de l’abbaye de Valence.

©elisabeh blanchart