AGENDA · Valence-en-Poitou
Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou
samedi 22 août 2026 · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Ciné Plein-Air
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:50:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Projection de Un ours dans le Jura
Prévoir son assise et sa petite laine
Espace Média si mauvais temps
En partenariat avec le CRPC et la CCCP .
Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr
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English : Ciné Plein-Air
L’événement Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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