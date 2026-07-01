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AGENDA · Valence-en-Poitou

Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou

samedi 22 août 2026 · Valence-en-Poitou

Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:50:00
Adresse
Abbaye de Valence
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Valence-en-Poitou

Ciné Plein-Air

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:50:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Projection de Un ours dans le Jura
Prévoir son assise et sa petite laine
Espace Média si mauvais temps
En partenariat avec le CRPC et la CCCP   .

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Ciné Plein-Air

L’événement Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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