Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Ciné Plein-Air

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:50:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Projection de Un ours dans le Jura

Prévoir son assise et sa petite laine

Espace Média si mauvais temps

En partenariat avec le CRPC et la CCCP .

Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Ciné Plein-Air

L’événement Ciné Plein-Air Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou