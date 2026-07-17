Visites guidées des vestiges de l’abbaye et du réfectoire des moines restauré, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou

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Visites guidées des vestiges de l’abbaye et du réfectoire des moines restauré 19 et 20 septembre Abbaye de Valence Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées des vestiges de l’abbaye et du réfectoire des moines restauré.

Découvrez l’histoire du site, son architecture et les différentes étapes de son évolution au fil des siècles.

Abbaye de Valence Chemin de l’abbaye de Valence, 87600 Couhé Valence-en-Poitou 86700 Couhé Vienne Nouvelle-Aquitaine http://culturesalabbaye.fr https://www.facebook.com/culturesalabbaye/ L’abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l’abbaye de Clairvaux.

Dotée de bâtiments prestigieux, dont une superbe abbatiale, le monastère fut longtemps florissant, mais de multiples difficultés ont amorcé un déclin que la tourmente révolutionnaire a précipité.

Elle fut en grande partie détruite lors des guerres de Religion vers 1585 et perdit l’essentiel de ses revenus. Elle fut reconstruite au début du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle ne comptait plus que 4 religieux. À la Révolution, l’abbaye fut vendue comme bien national en 1791.

L’abbatiale en ruine a été rasée au XIXe siècle. Certaines des constructions ont été inscrites ou classées au titre des Monuments historiques en 1997 et 1999 : la porterie du XVe siècle, l’hôtellerie du XIIIe siècle, le réfectoire construit au XIIIe siècle et restauré depuis 2004, le pont sur la Dive et la maison abbatiale.

visites guidées des restes de l’abbaye, du réfectoire des moines restauré, son historique.

©elisabeth Blanchart