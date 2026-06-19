Formation CANVA L’Ouvre Boîte Valence-en-Poitou

Valence-en-Poitou

Formation CANVA

L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 09:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Marre des visuels qui manquent de peps ? Formez-vous à Canva !

L’Ouvre-Boîtes accueille Campus 120 pour une formation d’une journée.

L’objectif ? Vous rendre autonome dans la création de votre communication !

Au programme

Découverte des fonctions de création et d’animation de Canva.

Ateliers pratiques création de posts, bannières et supports imprimés.

Conseils de pros sur la hiérarchie visuelle et l’identité graphique.

Où ? Tiers-lieu de Couhé, 5 place de la Marne, 86700 Valence-en-Poitou

Quand ? Jeudi 24 septembre 2026 de 9h à 17h.

Validation attestation de stage remise en fin de journée.

⚠️ Places limitées (8 participants max) pour garantir un accompagnement de qualité !r .

L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine mpillot@campus120.cci.fr

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English : Formation CANVA

L’événement Formation CANVA Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou