Formation CANVA L’Ouvre Boîte Valence-en-Poitou
Formation CANVA L’Ouvre Boîte Valence-en-Poitou jeudi 24 septembre 2026.
Valence-en-Poitou
Formation CANVA
L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Marre des visuels qui manquent de peps ? Formez-vous à Canva !
L’Ouvre-Boîtes accueille Campus 120 pour une formation d’une journée.
L’objectif ? Vous rendre autonome dans la création de votre communication !
Au programme
Découverte des fonctions de création et d’animation de Canva.
Ateliers pratiques création de posts, bannières et supports imprimés.
Conseils de pros sur la hiérarchie visuelle et l’identité graphique.
Où ? Tiers-lieu de Couhé, 5 place de la Marne, 86700 Valence-en-Poitou
Quand ? Jeudi 24 septembre 2026 de 9h à 17h.
Validation attestation de stage remise en fin de journée.
⚠️ Places limitées (8 participants max) pour garantir un accompagnement de qualité !r .
L’Ouvre Boîte 5 place de la Marne Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine mpillot@campus120.cci.fr
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English : Formation CANVA
L’événement Formation CANVA Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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