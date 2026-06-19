Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Fête annuelle du 15 août à Vaux

Vaux Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête toute la journée

– vide grenier / brocante (sur réservation)

– marché des producteurs

– exposition dans la salle des fêtes

– vente de pains et grimolles (cuit au four à bois

– buvette

9h randonnée pédestre organisée par les Galoches Valloises.

Après-midi Animations diverses.

19h30 repas champêtre, rythmé par un Trio vocal original, sur réservation avec paiement.

– 23h00 Feux d’artifice , offert par la Commune de Valence-en-Poitou. .

Vaux Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 89 57

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English : Fête annuelle du 15 août à Vaux

L’événement Fête annuelle du 15 août à Vaux Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou