Fête annuelle du 15 août à Vaux Valence-en-Poitou
samedi 15 août 2026 · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Fête annuelle du 15 août à Vaux
Vaux Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête toute la journée
– vide grenier / brocante (sur réservation)
– marché des producteurs
– exposition dans la salle des fêtes
– vente de pains et grimolles (cuit au four à bois
– buvette
9h randonnée pédestre organisée par les Galoches Valloises.
Après-midi Animations diverses.
19h30 repas champêtre, rythmé par un Trio vocal original, sur réservation avec paiement.
– 23h00 Feux d’artifice , offert par la Commune de Valence-en-Poitou. .
Vaux Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 68 89 57
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English : Fête annuelle du 15 août à Vaux
L’événement Fête annuelle du 15 août à Vaux Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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