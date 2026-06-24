Concert d’Anne-Gabrielle Cazenave | à l’Abbaye de Bassac Bassac
Concert d’Anne-Gabrielle Cazenave | à l’Abbaye de Bassac Bassac dimanche 5 juillet 2026.
Bassac
Concert d’Anne-Gabrielle Cazenave | à l’Abbaye de Bassac
Abbaye Saint Etienne de Bassac Bassac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Concert d’Anne-Gabrielle Cazenave
Anne-Gabrielle Cazenave, soprano solo, donnera un concert à l’Abbaye de Bassac le dimanche 5 juillet de 16h30 et 17h30.
Répertoire de chants de Sainte Hildegarde de Bingen.
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Abbaye Saint Etienne de Bassac Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Concert by Anne-Gabrielle Cazenave
Anne-Gabrielle Cazenave, soprano soloist, will give a concert at Bassac Abbey on Sunday, July 5, at 4:30 p.m. and 5:30 p.m.
A program of songs by Saint Hildegard of Bingen.
L’événement Concert d’Anne-Gabrielle Cazenave | à l’Abbaye de Bassac Bassac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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