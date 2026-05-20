Concert dans la cour swing folie Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Concert dans la cour swing folie

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Plongez dans l’univers envoûtant de TAXXI Tango XXI, un ensemble qui réinvente le tango en mêlant tradition et influences contemporaines. Portée par les compositions de Pablo Gignoli, leur musique explore de nouveaux territoires, entre jazz, musique classique, rock et sonorités latino-américaines.

Sur scène, les musiciens proposent une expérience intense et vivante, où l’émotion se construit dans l’instant, entre complicité, improvisation et énergie collective. Chaque concert devient un moment unique, à la croisée des cultures et des styles. Dans le cadre exceptionnel du château de Pierre-de-Bresse, laissez-vous emporter par cette proposition musicale originale, à la fois accessible, vibrante et profondément contemporaine.

Sur réservation. Repli en cas de pluie. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Concert dans la cour swing folie

L’événement Concert dans la cour swing folie Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)