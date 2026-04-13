Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Place de l’Église Outines

CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Place de l’Église Outines mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Eglise

Ville : 51290 Outines

Département : Marne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Outines

CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA

Place de l’Église Eglise Outines Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Tout public
CHOPIN et MILONGA avec Bogumila Gizbert-Studnicka et Gustaw Siepola.
ENTRÉE adulte 12 € enfant de 15 ans 6 €.   .

Place de l’Église Eglise Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA

L’événement CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Outines a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT de la Marne

À voir aussi à Outines (Marne)