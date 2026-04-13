CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Place de l’Église Outines

Outines

CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA

Place de l’Église Eglise Outines Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Tout public

CHOPIN et MILONGA avec Bogumila Gizbert-Studnicka et Gustaw Siepola.

ENTRÉE adulte 12 € enfant de 15 ans 6 €. .

Place de l’Église Eglise Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52

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English : CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA

L’événement CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Outines a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT de la Marne