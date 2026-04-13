CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Place de l’Église Outines
CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Place de l’Église Outines mercredi 22 juillet 2026.
Outines
CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA
Place de l’Église Eglise Outines Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Tout public
CHOPIN et MILONGA avec Bogumila Gizbert-Studnicka et Gustaw Siepola.
ENTRÉE adulte 12 € enfant de 15 ans 6 €. .
Place de l’Église Eglise Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 08 35 16 52
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English : CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA
L’événement CONCERT dans l’Eglise CHOPIN et MILONGA Outines a été mis à jour le 2026-04-13 par ADT de la Marne