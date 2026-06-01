Concert dansé Tango Argentin Salle des Fêtes Venterol
Concert dansé Tango Argentin Salle des Fêtes Venterol vendredi 19 juin 2026.
Venterol
Concert dansé Tango Argentin
Salle des Fêtes 24 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Balzic, un groupe issu du Carrefour d’Animation et d’Expression Musicale du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.
Ce concert est dansant (ou non selon vos préférences) et suivi d’un bal de tango argentin (milonga)
.
Salle des Fêtes 24 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tangolive2626@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Balzic, a group from the Carrefour d’Animation et d’Expression Musicale du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.
This concert will be followed by an Argentine tango ball (milonga), with dancing (or not, depending on your preferences)
L’événement Concert dansé Tango Argentin Venterol a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Venterol (Drôme)
- Vide grenier Foyer Charles Gounod Venterol 14 juin 2026
- Les voix du Queyras Place du château Venterol 14 juin 2026
- RUY BLAS de Victor Hugo Salle des fetes Venterol 31 juillet 2026