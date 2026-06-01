Concert dansé Tango Argentin Salle des Fêtes Venterol

Venterol

Concert dansé Tango Argentin

Salle des Fêtes 24 Rue du Bout du Monde Venterol Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Balzic, un groupe issu du Carrefour d’Animation et d’Expression Musicale du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.

Ce concert est dansant (ou non selon vos préférences) et suivi d’un bal de tango argentin (milonga)

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Salle des Fêtes 24 Rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tangolive2626@gmail.com

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English :

Balzic, a group from the Carrefour d’Animation et d’Expression Musicale du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.

This concert will be followed by an Argentine tango ball (milonga), with dancing (or not, depending on your preferences)

L’événement Concert dansé Tango Argentin Venterol a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale