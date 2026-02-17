Concert d’aprem’ L’oléfan La Vapeur Dijon

Concert d’aprem’ L’oléfan

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-03-12 17:30:00

fin : 2026-03-12 18:00:00

2026-03-12

La Vapeur invente un nouveau format de concert, pensé à l’inverse du schéma habituel en soirée.

Lolita et Fania, Sœurs et musiciennes, forment le duo L’oléfan, duo de pop expérimentale.

Dans le bassin, leur album sorti en 2025 se situe dans la lignée d’une Brigitte Fontaine ayant fréquenté Björk, Philippe Katerine ou Bonnie Banane. Le travail de création sonore avec piano préparé, trompette modifiée, cymbalum, samples et voix est mis au centre de ce nouveau mini album. Leur recherche tend à repenser le format chanson, et à imaginer un univers sonore singulier. Elles partagent dans la vie une complicité nourrie de toutes sortes d’expériences et idées farfelues, et imposent sur scène une énergie sensible et une joie féroce. .

