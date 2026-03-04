Concert d’aprem’ – L’oléfan, La Vapeur, Dijon

Concert d’aprem’ – L’oléfan Jeudi 12 mars, 14h30, 17h30 La Vapeur Côte-d’Or

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T18:00:00+01:00

La Vapeur invente un nouveau format de concert, pensé « à l’inverse » du schéma habituel en soirée.

Concrètement, rien ne change pour les artistes : c’est l’accueil du public qui est repensé. Le concert a lieu en après-midi, sans première partie, avec un niveau sonore réduit, une jauge limitée, du mobilier sensoriel à disposition…

L’oléfan / FR – Dijon

Lolita et Fania, Sœurs et musiciennes, forment le duo L’oléfan, duo de pop expérimentale.

Dans le bassin, leur album sorti en 2025 se situe dans la lignée d’une Brigitte Fontaine ayant fréquenté Björk, Philippe Katerine ou Bonnie Banane. Le travail de création sonore avec piano préparé, trompette modifiée, cymbalum, samples et voix est mis au centre de ce nouveau mini album. Leur recherche tend à repenser le format chanson, et à imaginer un univers sonore singulier. Elles partagent dans la vie une complicité nourrie de toutes sortes d’expériences et idées farfelues, et imposent sur scène une énergie sensible et une joie féroce.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt "La Vapeur"

Concert, Pop expérimentale, concert d’aprem’, durée 30 minutes La Vapeur Concert

