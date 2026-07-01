CONCERT D’ARREDALH AU MAILH D’ASTAU RESTAURANT MAILH D’ASTAU Oô

Informations pratiques

Oô

CONCERT D’ARREDALH AU MAILH D’ASTAU

RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Chants occitans.

Réservation conseillée pour le repas.

Concerts d’été proposés au Mailh d’Astau. .

RESTAURANT MAILH D’ASTAU Granges d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 82 17

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English :

Occitan songs.

Reservations are recommended for meals.

L’événement CONCERT D’ARREDALH AU MAILH D’ASTAU Oô a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE