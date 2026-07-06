Concert d’automne de l’Harmonie Salle du Broustic Andernos-les-Bains
samedi 10 octobre 2026 · Salle du Broustic · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Concert d’automne de l’Harmonie
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’Harmonie d’Andernos fera son concert d’automne le samedi 10 Octobre 2026, salle du Broustic.
Au programme, des musiques de films, latino, des compositions pour harmonie, des variétés….
Accès libre à tous. .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84 harmonie.andernos@gmail.com
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English : Concert d’automne de l’Harmonie
L’événement Concert d’automne de l’Harmonie Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Andernos-les-Bains
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