Concert d’automne de l’Harmonie Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Concert d’automne de l’Harmonie

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’Harmonie d’Andernos fera son concert d’automne le samedi 10 Octobre 2026, salle du Broustic.

Au programme, des musiques de films, latino, des compositions pour harmonie, des variétés….

Accès libre à tous. .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84 harmonie.andernos@gmail.com

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English : Concert d’automne de l’Harmonie

L’événement Concert d’automne de l’Harmonie Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Andernos-les-Bains