Informations pratiques

Mothern

Concert d’automne

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. Petite restauration sur place.

L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. La formation aura à cœur de séduire ses fidèles auditeurs en proposant un programme varié. Petite restauration sur place. .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 85 23 07

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English :

The Harmonie Ste Cécile invites you to its autumn concert conducted by Jean-Yves Bender. Light refreshments on site.

L’événement Concert d’automne Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg