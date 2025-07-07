Concert d’automne Mothern
dimanche 15 novembre 2026 · Mothern
Informations pratiques
Mothern
Concert d’automne
Mothern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15 16:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. Petite restauration sur place.
L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. La formation aura à cœur de séduire ses fidèles auditeurs en proposant un programme varié. Petite restauration sur place. .
Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 85 23 07
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English :
The Harmonie Ste Cécile invites you to its autumn concert conducted by Jean-Yves Bender. Light refreshments on site.
L’événement Concert d’automne Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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