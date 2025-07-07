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AGENDA · Mothern

Concert d’automne Mothern

dimanche 15 novembre 2026 · Mothern

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
67470 Mothern
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mothern

Concert d’automne

Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15 16:00:00
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. Petite restauration sur place.
L’Harmonie Ste Cécile vous invite au concert d’automne sous la direction de Jean-Yves Bender. La formation aura à cœur de séduire ses fidèles auditeurs en proposant un programme varié. Petite restauration sur place.   .

Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 85 23 07 

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English :

The Harmonie Ste Cécile invites you to its autumn concert conducted by Jean-Yves Bender. Light refreshments on site.

L’événement Concert d’automne Mothern a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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