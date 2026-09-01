Informations pratiques

Tauxigny-Saint-Bauld

Concert d’Automne

2 Place Saint-Martin Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:20:00

Date(s) :

2026-09-27

Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg… ?

Chants religieux, chants populaires, danses, nocturnes et récits fantastiques dresseront un portrait subtil et varié du XIXème siècle, période romantique haute en couleurs.

Aimez-vous Brahms, Rachmaninov, Schubert, Fauré, Grieg… ?

Partons pour une tournée européenne !

L’ensemble vocal Jacques Ibert et la pianiste Sylvie Pouvreau nous emmènent en voyage au XIXème siècle ! Nous parcourrons l’Allemagne, avec des excursions en France, en Angleterre, en Slovaquie, en Norvège et même en Russie !

Chants religieux, chants populaires, danses, nocturnes et récits fantastiques dresseront un portrait subtil et varié de ce siècle romantique haut en couleurs.

Ensemble Vocal Jacques Ibert, dirigé par Catherine Martin, pianiste Sylvie Pouvreau. 15 .

2 Place Saint-Martin Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like Brahms, Rachmaninoff, Schubert, Fauré, Grieg? ?

Religious songs, folk songs, dances, nocturnes, and fantastical tales will paint a subtle and varied portrait of the 19th century, a colorful Romantic era.

L’événement Concert d’Automne Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire