Concert de 80 jeunes musiciens français et américains réunis à Caen Esplanade de la Paix Caen samedi 13 juin 2026.

Caen

Concert de 80 jeunes musiciens français et américains réunis à Caen

Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Dauré (Université de Caen) Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Philharmonic Society’s Orange County Youth Symphony en concert exceptionnel avec l’Orchestre Symphonique des Élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen.

Jeunes musiciens américains et orchestre du conservatoire réunis pour une grande soirée symphonique à Caen

Grand Concert International à Caen

Le Philharmonic Society’s Orange County Youth Symphony en concert exceptionnel avec l’Orchestre Symphonique des Élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen

Une grande soirée symphonique entre jeunes talents internationaux et répertoire orchestral

Le prestigieux Philharmonic Society’s Orange County Youth Symphony (OCYS) se produira à Caen pour un concert exceptionnel le samedi 13 juin 2026 à 17h à l’Amphithéâtre Pierre Daure Université de Caen Normandie (Campus 1).

Composé de jeunes musiciens parmi les plus talentueux de Californie du Sud, cet orchestre symphonique américain reconnu internationalement offrira au public normand une grande soirée musicale placée sous le signe de l’émotion, de la virtuosité et du partage culturel.

Une première partie portée par les jeunes talents du conservatoire de Caen

En ouverture du concert, le public découvrira l’Orchestre Symphonique des Élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen, dirigé par Christophe Béguin.

L’ensemble interprétera deux grandes œuvres du répertoire orchestral

Circus Polka d’Igor Stravinsky

Suite Américaine op.98b d’Antonín Dvořák

Cette première partie mettra à l’honneur le dynamisme et la richesse du travail orchestral mené au sein du conservatoire, dans un dialogue musical inspirant avec les jeunes musiciens américains invités.

Une grande soirée symphonique avec l’OCYS

Sous la direction de Johannes Müller Stosch, le Philharmonic Society’s Orange County Youth Symphony interprétera un programme réunissant des œuvres de

Beethoven(Egmont Overture)

Korngold(Main Title)

Debussy(Petite Suite)

Sibelius(Valse Triste)

Tchaïkovski(Scherzo from Symphony 2)

Rimsky-Korsakov(Russian Easter Overture)

Fondé en 1970, l’OCYS figure parmi les programmes orchestraux pour jeunes les plus prestigieux des États-Unis et se produit régulièrement sur les grandes scènes internationales.

Cette soirée exceptionnelle promet une rencontre musicale forte entre jeunes talents français et américains, dans une ambiance ouverte à tous les publics. .

Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Dauré (Université de Caen) Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22 contact@culturefrance.fr

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English : Concert de 80 jeunes musiciens français et américains réunis à Caen

The Philharmonic Society’s Orange County Youth Symphony in a special concert with the Orchestre Symphonique des Élèves du Conservatoire & Orchestre de Caen.

L’événement Concert de 80 jeunes musiciens français et américains réunis à Caen Caen a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Caen la Mer