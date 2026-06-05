Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Le Pavillon Caen
Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Le Pavillon Caen mercredi 10 juin 2026.
Caen
Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine
Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-24 2026-06-25 2026-07-01 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-27 2026-09-11
Venez découvrir l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine à l’aide d’un guide.
Cette exposition immersive, réalisée en collaboration avec Vieux-la-Romaine et le département du Calvados, vous plonge au cœur d’un chantier antique.
Venez découvrir l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine à l’aide d’un guide.
Cette exposition immersive, réalisée en collaboration avec Vieux-la-Romaine et le département du Calvados, vous plonge au cœur d’un chantier antique pour explorer les techniques et savoir-faire des bâtisseurs romains matériaux, levage, construction, décors… tout un art à découvrir !
Après son passage au Musée archéologique de l’Oise, l’exposition s’installe désormais sur la presqu’île. .
Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com
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English : Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine
Come and discover the exhibition Permis de construire. The art of Roman building with the help of a guide.
This immersive exhibition, produced in collaboration with Vieux-la-Romaine and the Calvados département, takes you to the heart of an ancient building site.
L’événement Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Caen a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer
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