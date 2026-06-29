Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Prélude Out

Rue Lucien Sébire Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-21 19:05:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Accrorap va danser Square Lucien Sébire !

Prélude Out fait jaillir le souffle vital au cœur de l’espace public. Une danse hip-hop brute et fraternelle où lutte, élans et respirations s’unissent. Neuf corps en tension portent l’énergie d’une humanité debout, entre combat et joie du mouvement. La musique, crescendo rythmique et mélodique, accompagne l’intensité tandis que la virtuosité des danseurs bat à l’unisson avec l’attention des spectateurs.

Chorégraphie Kader Attou

Artistes et équipe Alexis de Saint Jean, Jikay, Damien Bourletsis, Aline Lopes, Margaux Senechault, Yann Miettaux, Azdine Bouncer, Nabjibe Said, Simon Hernandez

Représentation dans le cadre des programmations mutualisées ReNAR 2026. .

Rue Lucien Sébire Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Prélude Out

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Accrorap company will be dancing in Square Lucien Sébire!

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Prélude Out Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer