Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Les Patineurs

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-14 16:20:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie 15FEET6 vous invite à une bataille… en patins à roulettes, sur la patinoire imaginaire de la Colline aux Oiseaux.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie 15FEET6 vous invite à une bataille… en patins à roulettes, sur la patinoire imaginaire de la Colline aux Oiseaux.

C’est le moment d’en découdre sur la patinoire. Avec l’aide du public, deux acrobates proposent une bataille spectaculaire sur patins à roulettes au son de la Valse des Patineurs d’Émile Waldteufel. Inspiré par le roller derby, Les Patineurs forment un bel ensemble entre la performance et la musique.

Mise en scène Yolaine Dooms, Jasper D’Hondt

Artistes et équipe Yolaine Dooms, Jarno Vanthuyne

Tout public. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Les Patineurs

As part of the programme of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the company 15FEET6 invites you to a battle… on roller skates, on the imaginary ice rink of the Colline aux Oiseaux.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Les Patineurs Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer