Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Avion Papier

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif La Méandre vous propose un ciné-concert vagabond à travers la Colline aux Oiseaux.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif La Méandre vous propose un ciné-concert vagabond à travers la Colline aux Oiseaux.

Avion Papier est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. Dans la petite caravane transformée en micro-cinéma, un musicien propose de suivre le voyage d’une femme à travers un film d’animation. Il paraîtrait que les personnages s’échappent même de l’écran pour étendre le champ de votre imagination…

Artistes et équipe Arthur Delaval, Noé Lémac, Guilhem Bréard, Mathieu Fernandez, Guillaume Bertrand, Laura Dahan, Manuel Marcos, Mélissa Azé, Margaux Dartevelle

Tout public.

Sessions de 20mn entre 15h et 16h0 et entre 17h et 18h0.

Attention jauge limitée. Entrée dans la limite des places disponibles. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Avion Papier

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the La Méandre collective is offering a wandering film-concert through the Colline aux Oiseaux.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Avion Papier Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer