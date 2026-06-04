Lectures de contes africains au Mémorial de Caen Le Mémorial de Caen Caen
Lectures de contes africains au Mémorial de Caen Le Mémorial de Caen Caen mardi 21 juillet 2026.
Caen
Lectures de contes africains au Mémorial de Caen
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
À l’occasion de l’exposition temporaire (Dé)colonisations des artistes africains interrogent l’Histoire , le Mémorial de Caen propose des lectures de contes africains pour les enfants, dans un espace spécialement aménagé au sein de l’exposition. L’âge recommandé varie selon le conte proposé.
À l’occasion de l’exposition temporaire (Dé)colonisations des artistes africains interrogent l’Histoire , le Mémorial de Caen propose des lectures de contes africains pour les enfants, dans un espace spécialement aménagé au sein de l’exposition.
L’âge recommandé varie selon le niveau de difficulté du conte proposé à chaque séance.
Entrée gratuite Places limitées (10 à 15 personnes). Réservation obligatoire au 02 31 06 06 44. .
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 44
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English : Lectures de contes africains au Mémorial de Caen
To coincide with the temporary exhibition (De)colonisation: African artists question history , the Caen Memorial is offering readings of African tales for children in a specially-designed area within the exhibition. The recommended age varies according to the tale on offer.
L’événement Lectures de contes africains au Mémorial de Caen Caen a été mis à jour le 2026-05-29 par Calvados Attractivité
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