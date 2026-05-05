Concerts du Grand Cheval Humph ! Place Saint-Pierre Caen

Caen

Concerts du Grand Cheval Humph !

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Thelonious Monk est une figure majeure du jazz américain du XXème siècle, pionnier du mouvement be bop, pianiste iconoclaste et inouï, compositeur prolifique et singulier.

Humph !

Thelonious Monk est une figure majeure du jazz américain du XXème siècle, pionnier du mouvement be bop, pianiste iconoclaste et inouï, compositeur prolifique et singulier.

La force de sa musique est telle qu’elle dépasse largement les frontières du jazz et des musiques improvisées.

Humph est le titre d’une de ces premières compositions, datant du milieu des années 1940.

Pascal Le Gall, Patrice Grente, et François Chesnel sont trois musiciens et complices de longue date ; ils ont partagé de multiples projets dans le domaine du jazz, de la folk music et des musiques expérimentales, partout en France. Ils se retrouvent aujourd’hui autour du répertoire de ce grand musicien qu’est Thelonious Monk, dans une approche inventive, sensible et toujours ludique, fidèle à l’esprit mais non à la lettre.

THELONIOUS MONK est considéré un des plus grands compositeurs de jazz. Ses compositions ont été et sont toujours jouées partout à travers le monde (Round Midnight, Straight No Chaser…). Cette formidable matière est source d’interprétations sans cesse renouvelées. Le trio HUMMPH continue ce travail en proposant de revisiter des morceaux moins connus de ce répertoire. Liberté dans la complexité, la musique qui s’en dégage rend un nouvel hommage au grand musicien disparu en 1982.

François Chesnel : piano Patrice Grente : contrebasse Pascal Le Gall : batterie .

Place Saint-Pierre Cour d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Concerts du Grand Cheval Humph !

Thelonious Monk is a major figure in twentieth-century American jazz, a pioneer of the bebop movement, an iconoclastic and unheard-of pianist and a prolific and singular composer.

L’événement Concerts du Grand Cheval Humph ! Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer