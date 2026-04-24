La Cité en Mai Festival de théâtre amateur La Cité Théâtre Caen

Caen

La Cité en Mai Festival de théâtre amateur

La Cité Théâtre 28 Rue de Bretagne Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-06

Quatre créations sont mises à l’honneur, portées par de jeunes metteur·e·s en scène qui accompagnent et dirigent des groupes de comédien·ne·s amateur·rice·s. Après plusieurs mois de recherches et d’expérimentations, atelier après atelier, ils se jettent à l’eau et présentent leurs travaux !

Du 6 au 13 mai 2026, des comédien·ne·s amateurs investissent la Cité Théâtre et le Studio 24, rue de Bretagne pour une nouvelle édition de La Cité en Mai.

Quatre créations sont mises à l’honneur, portées par de jeunes metteur·e·s en scène qui accompagnent et dirigent des groupes de comédien·ne·s amateur·rice·s.

Après plusieurs mois de recherches et d’expérimentations, atelier après atelier, ils se jettent à l’eau et présentent leurs travaux !

Et pour clôturer cette semaine de création, un DJ set viendra faire vibrer la dernière soirée. .

La Cité Théâtre 28 Rue de Bretagne Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 30 40 contact@lacitetheatre.org

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English : La Cité en Mai Festival de théâtre amateur

Four new productions are being showcased, created by young directors who work with and direct groups of amateur actors. After several months of research and experimentation, workshop after workshop, they’re taking the plunge and presenting their work!

L’événement La Cité en Mai Festival de théâtre amateur Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer